Mjeku me titull Profesor përfundon roje në spital: Inate personale…

Reagimi i plotë:

Pas nje periudhe gati dy vjeçare dje u riktheva ne roje. Nuk e di per spitalet e tjera, por per Semundjet e Brendshme jam i sigurt qe jam i vetmi me titull Profesor qe mund te krenohem se jam ne listen e rojes bashke me specializantet e viteve te dyta e te para. Do te thoni qe eshte per te miren e nje sherbimi me cilesor ndaj te semureve….. nuk jam kundra, POR po te ishte keshtu duhej te me shtoheshin edhe ditet e konsultave ne ambulator, te me njihej receta me rimbursim si kolegeve te tjere por JO….. keto perkundrazi me jane pakesuar se per te me hequr nuk kane guxuar, te pakten tani per tani….ndaj me duket me shume nje inat personal se guxova te kandidoj perballe ketyre shefave te perjetshem por qe mua te pakten qe jua kam pare gjithe dokumentacionin as nuk mund te ma mbushin mendjen as te me perkulin me presione te tilla. Te tjeret ndoshta mund t’i trembin por mua jo.

Kur lexoj pastaj dhe statuset e kolegeve me te vjeter e me te rinj per ZHGENJIMIN TOTAL mbi gjendjen e mjekut edhe une pavaresisht se gezoj titullin Profesor e jam President i nje shoqate europiane, pjese e EASD, me te drejte me lind dilema: a duhet vertet te vazhdoj te perplasem me paaftesine e kthyer ne sistem ketu ne Shqiperi, apo mos duhet ta mendoj seriozisht largimin per ne nje vend ku nuk hyn ne pune tarafi, miku, apo lidhja politike, POR VLERESOHESH SIPAS AFTESIVE. E siç do te thonin shume kolege edhe PAGUHESH SIPAS AFTESISE…🤔