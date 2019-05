Meta e Kryemadhi shitën 8 shtëpi, gruaja e Bashës 55 mijë euro në vit…

Referuar deklaratës së pasurisë për vitin 2018, dorëzuar në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, çifti i bashkëshortëve Presidenti Ilir Meta dhe kryetarja e LSI Monika Kryemadhi, vijojnë të shesin pasuritë e paluajtshme. Gjatë vitit 2018, Monika Kryemadhi ka shitur edhe dy apartamente me sipërfaqe 76.99 m2 me vlerë 42 284 euro dhe sipërfaqe 133,7 m2 me vlerë 64 103 euro. Po gjatë këtij viti, Kryemadhi deklaron një pagesë në vlerën 145 mijë euro për likuidimin e këstit të dytë të një kontrate, por nuk specifikohet lloji i saj. Ndërkaq, gjatë vitit 2017, Kryemadhi ka shitur dy apartamente të tjera, konkretisht apartament me sipërfaqe 101 m2 në vlerën 55 550 euro dhe apartament me sipërfaqe 166.2 m2 në vlerën 58 806 euro. Gjatë vitit 2016, Kryemadhi ka shitur katër apartamente, konkretisht me sipërfaqe 200 m2 në vlerën 345 000 euro, 104.74 m2 në vlerën 60 958 euro, 166.2 m2 në vlerën 85 088 euro dhe 108.5 m2 në vlerën 57 885 euro. Pra, gjatë tre viteve, Kryemadhi ka shitur 8 apartamente me vlerë 769 638 mijë euro.

Edi Rama

Gjatë vitit 2018, kryeministri Edi Rama nuk rezulton me asnjë ndryshim në pasurinë e paluajtshme. Sa i takon të ardhurave, Rama deklaron pagën 2 011 693 lekë dhe 929 588 lekë të ardhura nga krijimtaria artistike. Kryeministri vijon të shlyejë një kredi në vlerën 80 mijë euro të marrë në vitin 2018. Bashkëshortja e kryeministrit, Linda Rama, gjatë vitit 2018, deklaron 1 540 000 lekë të ardhur nga paga dhe puna si eksperte, 900 926 lekë të ardhura nga honorare, 1 521 593 lekë të ardhura nga konsulenca si dhe 2 098 140 lekë të ardhura nga qiraja e apartamentit. Si pasojë e këtyre të ardhura, Linda Rama ka deklaruar shtimin e një llogaria bankare me 3 681 399 lekë. Ndërkaq, djali i kryeministrit Gregor Rama, vijon të jetojë me qera, ndërsa gjata vitit 2018 deklaron vetëm pakësim të dy llogarive bankare me vlerat 16 206 euro dhe 432.82 lekë. Gregor Rama deklaron zero të ardhura gjatë vitit 2018.

Lulzim Basha

Edhe kryetari i opozitës, Lulzim Basha, rezulton me asnjë ndryshim sa i takon pasurive të paluajtshme gjatë vitit 2018. Ndërkaq, sa i takon të ardhurave, Basha deklaron pagën vjetore si deputet në vlerën 1 335 462 lekë. Gjithashtu Basha deklaron 204 000 lekë të ardhura nga mbulimi i shpenzimeve të telefonisë nga Kuvendi si dhe 330 176 lekë të ardhura nga mbulimi i shpenzimeve të karburantit po nga Kuvendi. Ndërkaq, bashkëshortja e Bashës, Aurela Basha, gjatë vitit 2018, deklaron 32 705 euro të ardhura nga paga si drejtore programesh në EWCP. Zonja Basha deklaron gjithashtu 22 666 euro. të ardhura nga rikalkulimi i shërbimit të taksave në pozicionin si drejtore programesh në EWCP, për vitet 2014-2017.

Kryemadhi

Gjatë vitit 2018, Kryemadhi ka shitur edhe dy apartamente me sipërfaqe 76.99 m2 me vlerë 42 284 euro dhe sipërfaqe 133,7 m2 me vlerë 64 103 euro. Gjatë tre viteve, Kryemadhi ka shitur 8 apartamente me vlerë 769 638 mijë euro.

Edi Rama

Gjatë vitit 2018, kryeministri Edi Rama nuk rezulton me asnjë ndryshim sa i takon pasurive të paluajtshme. Sa i takon të ardhurave, Rama deklaron pagën 2 011 693 lekë dhe 929 588 lekë të ardhura nga puna nga krijimtaria artistike.

Pasuria e Metës dhe Kryemadhit për vitin 2018

Ilir Meta shtim i llogarisë, 1 319 680 lekë.

Llogari dyemërore, shtuar me 28 4009 lekë.

Paga si President, 2 550 183 lekë.

Dieta jashtë vendit, 6 480 lekë dhe 2 340 USD.

Të ardhura si kryetar KLD, 85 000 lekë.

Honorare nga mbledhjet e KLD, 42 500 lekë.

Overdraft, 133 845 lekë.

Monika Kryemadhi, shitje apartamenti 76.88 m2, 42 284 euro.

Shitje apartamenti 133,7 m2, 64 103 euro.

Llogari bankare 787 171 lekë.

Pagesë si rrjedhojë e kontratës…, likuidim kësti i dytë, 145 mijë euro.

Llogari bankare e shtuar në euro, 57 665 euro.

Të ardhura si deputete, 2 238 923 lekë.

Overdraft 761 lekë.

Overdraft 2 243 127 lekë.

Vajza Bora, llogari dyemërore, 11 940 GBP

Debi në kartën visa, 158 357 lekë.

Llogari dyemërore, 11 940 GBP 8 056 lekë.

Shlyerje overdraft, 210 208 lekë.

Djali Besari, pakësuar llogaria 28 409 lekë.

Overdraft, 306 001 lekë.

Pasuria e Edi Ramës për vitin 2018

Gjendja në llogari bankare, minus 74 659 lekë.

Te ardhura nga paga si kryeministër, 2 011 693 lekë.

Të ardhura nga krijimtaria artistike, shitje e punëve artistike, 929 588 lekë.

Detyrim për kredinë e marrë në 2013 (80 mijë euro), detyrimi 22 187 euro.

Linda Rama, llogaria bankare, shtuar me 3 681 399 lekë.

Gjendje cash, pakësuar me 81 000 lekë.

Të ardhur nga paga dhe puna si eksperte, 1 540 000 lekë.

Të ardhura nga honorare, 900 926 lekë.

Qira apartamenti, 2 098 140 lekë.

Interesa bankare, 2 865 lekë.

Të ardhura nga konsulenca, 1 521 593 lekë.

Gregor Rama, llogari bankare, pakësuar me 432.82 lekë.

Llogari bankare pakësuar me 16 206 euro.

Kontratë qiraje, 360 000 lekë.

Pasuria e Lulzim Bashës për vitin 2018

Të ardhura si deputet, 1 335 462 lekë.

Të ardhura nga mbulimi i shpenzimeve të telefonisë nga Kuvendi, 204 000 lekë.

Të ardhura nga mbulimi i shpenzimeve të karburantit nga Kuvendi, 330 176 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si drejtore programesh në EWCP, 32 705 euro.

Të ardhura nga rikalkulimi i shërbimit të taksave të bashkëshortes në pozicionin si drejtore programesh në EWCP, për vitet 2014-2017, 22 666 euro./ Shqiptarja.com