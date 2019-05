Gjuzi premtim minatorëve: Po jua them me burrni…

Minatorët kanë protestuar ditën e sotme para Parlamentit të Shqipërisë, teksa në Kuvend po zhvillohej seanca plenare, ku do të votohej projektligji për statusin e minatorit.

Ndërkaq, protestës së tyre iu bashkua edhe deputeti Kujtim Gjuzi, i cili premtoi se do të marrin atë çfarë u takon, në rast të kundërt, sipas tij kryeministri Rama do të sulmohet.

“Ata që ua kanë mbajt paret do t’ua japin kokërr m’kokërr me burrni po jua them Ato që ju ka borxh ky vend, po ta thotë Kujtim Gjuzi me burrni, që do t’i merrni, ndryshe nuk ka vend kryeministri pa e sulmu… me fjalë se ti e di që nuk rraf njeri. Ja tani direkt ju jap numrin e telefonit se thonë që nuk e hap telefonin”, deklaroi Gjuzi