Tjetër refuzim, trajneri italian i “mbyll derën” Juventusit

Një emër që e njeh mjaft mirë kampionatin italian flitej se do të zëvendësonte Massimiliano Allegrin te Juventusi. Bëhej fjalë për ish-trajnerin e Napolit, aktualisht te Chelsea, Maurizio Sarrin. Zërat e shumtë pas një sezoni jo shumë të mirë në Angli, e rikthenin trajnerin italian në Serie A, te rivali më i madh i napolitanëve.

Por, tekniku italian ka dalë sot para mediave dhe ka folur për të ardhmen e tij. “Tani le të mendojmë vetëm për finalen e Europa League. Unë kam ende një kontratë dy-vjeçare dhe nuk kam kontakt me klubet e tjera. Do të duhet të flas me klubin pas përfundimit, dua të di nëse janë të kënaqur me mua apo jo”, kanë qenë fjalët e Sarrit.

Ndërkaq ai ka shtuar: “Jam i lumtur nëse qëndrojë në Premier League me Chelsea, është një nga klubet më të rëndësishme në Angli. Do të duhet të diskutojmë për situatën, por është normale që në fund të sezonit të bëhet një krahasim, ndodh në të gjitha klubet. Më pëlqen të luajë futbollin tim këtu në Angli”.