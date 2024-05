Tiranë, 65 vjecari i jep fund jetës me rrymë elektrike, jetonte i vetëm

Nje person i ka dhene fund jetes ne Tirane me kontakt me rrymen elektrike. Policia tha se rreth orës 23.10, në zonën e Unazës së Re, në një banesë dyshohet se është vetevrarë duke rënë në kontakt me rrymën elektrike, shtetasi R.M, ,65 vjeç, banues në Tiranë, i cili prej kohësh jetonte i vetëm në banesë.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shkaku i vetvrasjes ka qenë gjendja e ŕënduar psikologjike.

Po punohet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.