Rikthehen studentët e revoltuar, protestë sot para ministrisë së Arsimit

Mijëra të rinj nga të gjitha universitetet publike të vendit do të protesojnë sot përpara Ministrisë së Arsimit. Pas një pauze disamujore, protestat stduentore rikthehen pasi Pakti për Universitetin i premtuar nga kryeministri Edi Rama nuk u përmbush.

Në të gjitha universitetet dje janë zhvilluar takime të studentëve. Në takimin e të rinjve të universitetit “Fan Noli” në Korçë u vendos si më poshtë:

Sot me datë 20/05/2019 u mblodhën përfaqësuesit e studentëve të Universiteteve të Shqipërisë në Universitetin “Fan S.Noli” Korçë. Në fund të mbledhjes u konstatua se pakti për universitetin nuk është përmbushur siç u premtua.

Në konstatuam dhe kërkojmë pikat si vijojnë më poshtë

Portali i transparencës të bëhet funksional

Pesha e votës të studentëve për zgjedhjet e dekanëve dhe rektorëve të rritet në 25 %

Zgjedhjet e universiteteve dhe studentët kërkojnë që organet kompetente të njohin vullnetin e studentëve, pra të njohin si përfaqësues në Bordin e Administrimit kandidatin e votuar

Karta e studentit të jetë e unifikuar dhe të ketë vlefshmëri në rang republike, për të gjithë studentët njësoj

Stazhet të paguhen të plota

Rankimi i programeve të studimit

Përmirësimi i kurrikulave mësimore

Sondazhi Kombëtar i Studentëve dështoi

Afrimi i provimit të licencës (1 muaj mbas stazhit)

Ndaj, ditën e mërkurë, më 22 maj 2019, do t’i bashkohemi protestës studentore kombëtare, kundër sistemit dhe në funksion të pikave të mësipërme. ?do universitet do të ketë formën e tij të protestimit, por theksojmë se ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pa u lëkundur drejt kërkesave tona. Në rast se pikat e mësipërme nuk do të merren parasysh, do të përshkallëzojmë protestën tonë studentore.