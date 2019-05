Rama i drejtoi sot letër publike për dialog, ja kur do të përgjigjet Basha

Kryeministri i vendit Edi Rama i ka drejtuar sot kryetarit të Partisë Demokratike një letër publike ku dhe i ka shtrirë dorën e dialogut.

Duke se në letër përpos kërkesës për dialog, Rama ka theksuar se nuk mund të lëviz prej pozicionit që ka, kështu që është radha e Bashës për të shkuar drejt zgjidhjes.

Edhe pse kryedemokrati ende nuk ka bërë një reagim për këtë letër, pritet që sot t’i kthej një përgjigje.

Lulzim Basha do të jetë pasditen e sotme, rreth orës 18:45 në qytetin e Durrësit, në një takim me sturktuarat e PSdurrës por dhe me mbështetiësit e kësaj partie. Prej andej pritet që kryedemokrati të bëjë ndonjë reagim lidhur me letërn publike që kryeministri I drejtoi ditën e sotme.