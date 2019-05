Letra e Ramës, Basha përgjigjet nga Durrësi: Nuk bëj pazare, do vendosin shqiptarët

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka shperndarë një tjetër mesazh nga qyteti i Durrësit pak ore pas letres publike qe i drejtoi Edi Rama. Përmes një postimi në “Facebook”, Basha shkruan se fjalën vendimtare për zgjidhjen e plagëve që e shkaktojnë krizën në vend, do ta kenë shqiptarët.

Kryedemokrati, ndër të tjera shprehet se nuk do të ketë pakte kulisash por vetëm dialog kombëtar dhe referendum.

“Fjalën vendimtare për zgjidhjen njëherë e përgjithmonë të plagëve që shkaktojnë këtë krizë, do ta kenë shqiptarët!

Nuk do të ketë pakte kulisash, do të ketë një dialog kombëtar dhe në fund një vendimarrje me referendum nga populli. Asnjë hap pas! #ShqiperiasiEuropa #25Maj”-shkruan Basha.