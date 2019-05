Horoskopi ditor: 22 maj 2019

Dashi

Kjo fazë e jetës suaj është e rëndësishme për tu rikthyer në lojë. Edhe nëse keni pësuar një rënie, jeni gati që të ringriheni dhe të luftoni. Historitë të cilat nuk kanë shumë kohë që kanë lindur, duhen ndjekur me shumë kujdes.

Demi

Dashuria do të jetë protagoniste e ditës, duke iu dhënë shtysë shumë çifteve në hedhjen e një hapi më shumë në lidhje. Yjet do të kenë ndikim shumë të rëndësishëm ndaj atyre që janë në dilemë për të mbyllur një projekt.

Binjakët

Ata që janë vetëm, do të duhet të përveshin mëngët pasi Venusi do të hyjë në shenjë, duke e rikthyer dashurinë protagoniste. Edhe çiftet të cilat janë bashkë prej shumë kohësh, duhet të mundohen të rigjejnë ndjenjat. Do e keni shumë të lehtë të flisni për ndjenjat, nëse nuk izoloheni brenda vetes dhe i shmangeni një ballafaqimi.

Gaforrja

Muaji maj ka nisur në mënyrë kaotike për të lindurit e kësaj shenje, ku një pjesë e mirë janë përballur me kriza të thella. Ndërkohë ata që akuzohen se kanë gabuar, mund të humbin durimin. E mërkura do të jetë një ditë shumë e rëndësishme për të riparë lidhjet familjare por edhe ato miqësore.

Luani

Raportet në çift do të vihen në pikëpyetje, për shkak të mungesës së besnikërisë nga njeriu i zemrës. Në këtë periudhë puna vlen më shumë se çdo gjë tjetër për iu, dhe kjo gjë mund të krijojë tensione, duke lënë pas dore partnerin/en. Mund të vini nën presion një njeri i cili duhet t’iu kthejë disa përgjigje.

Virgjëresha

Gjatë ditëve të fundit raporti në çift ka qenë mjaft konfliktual. Do të përballeni me diskutime të cilat kërkojnë zgjidhje dhe qartësi. Lidhjet më të konsoliduara, mund të ndërmarrin një hap më serioz drejt bashkëjetesës, martesës apo zgjerimit të familjes.

Peshorja

Jeni duke u përballur me një fazë të komplikuar të jetës suaj, ku do të dalin në pah probleme në punë dhe do të ndjeni se nuk vlerësoheni siç e meritoni. Mund të kenë pasoja lidhjet e lëna pas dore, duke u shoqëruar me momente tensionesh dhe diskutimesh.

Akrepi

Mund të përjetoni konfuzion të madh, sidomos për sa i takon dashurisë. Megjithatë do ju duhet të prisni disa ditë për të bërë sqarimin që prisnit prej kohësh. Këshillohet që gjatë kësaj të mërkure të shmangni diskutimet dhe polemikat e kota.

Shigjetari

Ju pret një ditë e mbushur me nervozizëm dhe tension, ndaj bëni mirë që të mbani nën kontroll gjuhën, në mënyrë që të mos përkeqësoni situatën. Kujdes maksimal duhet treguar sidomos në vendin e punës, ku mund të lindin diskutime të reja. Në këtë fazë, ndjenjat kanë kaluar në plan të dytë.

Bricjapi

Gjatë kësaj të mërkure ndjenjat do të jenë mjaft të favorizuara. Në dashuri do të nisë një fazë mjaft pozitive, sidomos për gjithë ata që duan të bëjnë projekte të rëndësishme për lidhjen në çift. Kush ka mbyllur një histori dashurie, duhet të gjejë forcën për të parë të nesërmen me më shumë optimizëm. Ata që janë vetëm, do të përballen me një sërë mundësish.

Ujori

Ka disa çështje profesionale të cilat do të ndryshojnë, duke ju shkaktuar shqetësime sa i takon pikëpamjes ekonomike. Duhet ti bëni mirë llogaritë, shkruan noa.al. Në dashuri keni dalë nga një situatë konfuze, ku nuk e dini as vetë se çfarë dëshironi.

Peshqit

Do të jetë një ditë tejet nervoze dhe aspak në humorin e duhur, ku do të përballeni me një sërë problemesh profesionale. Jeni duke kërkuar më shumë siguri, por jo gjithmonë është e mundur që të planifikoni të nesërmen. Ky ankth i juaji mund të përkeqësojë raportin në çift.