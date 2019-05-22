LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Fier, prindërit denoncojnë rrëmbimin e vajzës. Emri

Lajmifundit / 22 Maj 2019, 14:27
Aktualitet

Një 15-vjeçare e qujatur Jurgena Xhelili është denoncuar si e rrëmbyer nga prindërit e saj. Vajza është nga fshati Mbroastar, ura e Fierit dhe i përket komunitetit rom. Mësohet se 15-vjeçarja është larguar nga banesa e saj ditën e djeshme. Më pas janë njoftuar se vajza e tyre ndodhej në policinë e Beratit.

Më pas ata janë njofuar se vajza e tyre është marrë nga një djalë rom. Sipas prindërve vajza ka qënë në ambientet e policisë por ata nuk janë lejuar ta takojnë.

Në këtë situatë prindërit kanë denoncuar në policinë e Fierit dhe tashmë çështja po hetohet në bashkëpunim me policinë e Beratit.

