E rëndë në Fier, prindërit denoncojnë rrëmbimin e vajzës. Emri
Lajmifundit / 22 Maj 2019, 14:27
Aktualitet
Një 15-vjeçare e qujatur Jurgena Xhelili është denoncuar si e rrëmbyer nga prindërit e saj. Vajza është nga fshati Mbroastar, ura e Fierit dhe i përket komunitetit rom. Mësohet se 15-vjeçarja është larguar nga banesa e saj ditën e djeshme. Më pas janë njoftuar se vajza e tyre ndodhej në policinë e Beratit.
Më pas ata janë njofuar se vajza e tyre është marrë nga një djalë rom. Sipas prindërve vajza ka qënë në ambientet e policisë por ata nuk janë lejuar ta takojnë.
Në këtë situatë prindërit kanë denoncuar në policinë e Fierit dhe tashmë çështja po hetohet në bashkëpunim me policinë e Beratit.