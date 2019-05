E mitura shkrep armën dhe bën gjëmën

Mbrëmë rreth orës 19:40 është plagosur një femër në Vushtrri.

Policia ka njoftuar se e dyshuara femër (e mitur) nga pakujdesia ka shkrepur armën e zjarrit me ç’rast ka një femër me të cilën gjendeshin së bashku në dhomë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe kanë konfiskuar revolen TT me karikator dhe katër fishekë të kalibrit 7.62 mm që ishte pronë e prindit të dyshuarës.

Viktima e plagosur nga mbesa e saj është dërguar për tretman mjekësor në QKUK dhe është jashtë rrezikut për jetë .

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori publik.

Rasti është induar për ‘vrasje në tentativë & armëmbajtje pa leje’.