Rama: Të vendosur për të luftuar, shqiptarët meritojnë BE

Kryeministri Edi Rama në një konferencë për mediat së bashku me Komisionerin e BE Dimitris Avramopoulos, tha se misioni i Frontex është shumë me rëndësi për rritjen e sigurisë në kufijtë shqiptarë.

“Shqipëria është një partnere e besueshme e BE. Vendi ynë është shumë pranë BE shpirtërisht, pasi 93 për qind e shqiptarëve e duan Bashkimin Europian, por jo vetëm.

Vendi ynë po bën hapa të rëndësishëm në luftën ndaj krimit dhe kjo ‘luftë’ ndaj krimit e çon Shqipërinë më pranë familjes europiane”, deklaroi Rama.