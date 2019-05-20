Kjo është shqiptarja që hiqej si mjeke por zhvati zviceranin
“Policia arreston mjeken e rreme. (“Polizei nimmt Fake-Ärztin fest”) është ky titulli që ka pushtuar sot faqet e para te gazetave zvicerane. Policia ka ushtruar kontroll në shtëpinë e një shqiptareje që banonte në Schaffhausen. Ajo u identifikua si kosovarja I.K, një mjeke e rreme që kishte mashtruar fqinjët e saj. Një sipërmarrës në Schaffhausen thotë se i dha më shumë se 200,000 franga një gruaje të re, e cila e bëri atë të besonte se ajo po punonte si “mjeke” në një kabinet.
Policia e konstatoi që ajo nuk është mjeke, gjithashtu duke apeluar tek qytetarët të kenë kujdes nga mashtrimet e kësaj dhe të këtij lloji. Sipas gazetës “20Minuten” kjo Kosovare, nuk bënte asgjë më shumë se luante nje rol të “mjekes” duke i vjelur viktimat e saj.
Vajza është promovuar si “doktoreshë” nga një portal me emrin “Albinfo”. Por pas zbulimit të policisë, del se kosovarja ishte thjesht një “mjeke” e rreme.
“Në Facebook-un e kosovares, shihej me një veshje të bardhë dhe rreth qafës një stetoskop, kanë shkruar gazetat zvicerane.
Njëri prej tyre ishte fqinji i saj. Sipërmarrësi thotë se ai i dha 200,000 franga. Sipas tij, gjithçka filloi në dhjetor 2017: “Gruaja ime dhe unë ishim duke ngrënë drekë kur erdhi tek ne për të na kërkuar 40,000 franga.” Ajo u tha atyre gjoja menaxhoi një praktikë mjekësore në kantonin e Cyrihut me kolegun e saj. Paratë do të përdoreshin për të paguar për medikamente. Për të siguruar çiftit të ardhurat (I.K) tha se do të fitonte 30,000 franga në muaj, gjë që do t’i lejonte që t’i paguante shpejt./dron.al/