Emrat e ndaluar për fëmijë

Sigurisht që çdo prind dëshiron që fëmija i tyre të ketë emrin më të bukur dhe të veçantë.

Por, këta prindër e tepruan dhe rezultatet janë si më poshtë:

Messiah, SHBA.

Një rast veçanërisht i diskutueshëm ndodhi në vitin 2013, kur një gjykatës i Tennessee-s vendosi që një çift nuk mund ta quajë fëmijën e tyre Messiah, duke thënë se ky emër duhet t’i përkasë vetëm Krishtit. Por vendimi u përmbys. Nuk ka ligje zyrtare që ndalojnë emrat e lidhur me fenë, dhe një gjykatë vendosi që gjyqtari nuk mund të merrte vendime në bazë të paragjykimeve fetare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nutella (Francë)

Të gjithë e pëlqejmë Nutella-n, por të quajmë edhe fëmijën ashtu? Dy prindër francezë pohuan se ata kishin zgjedhur emrin, sepse ata shpresonin se vajza e tyre do të ishte e ëmbël dhe popullore, ashtu si përhapja e çokollatës me lajthi. Megjithatë, gjykatësit nuk kishin të njëjtin mendim, pasi ata thanë se emri ishte “në kundërshtim me interesin e fëmijës”, sepse ai “do të çonte vetëm në tallje” Ata vendosën që prindërit duhet të ndryshonin emrin e tyre në Ella.

Robocop (Meksikë)

Sonora, një shtet në Meksikën Veriperëndimore, ka një listë të gjatë të emrave të veçantë të foshnjave që prindërit nuk mund t’i vënë. Në vitin 2014, shteti publikoi një listë prej 61 emrash të ndaluara me qëllim “mbrojtjen e fëmijëve nga ngacmimi për shkak të emrit të tyre”. Përderisa legjislacioni nuk është në gjendje të ndryshojë emrat ekzistues të fëmijëve, ai i shpëton fëmijët e ardhshëm nga emri i tyre si për shembull Robocop. Emra të tjerë në listë përfshijnë “Facebook”, “Batman” dhe “brekë (panties)”.

Chow Tow (Koka që mban erë) Malajzi

Fraza malajziane, që do të thotë “kokë me erë të keqe”, tingëllon më shumë si një tallje se një emër i caktuar nga prindërit tuaj dhe një çift malajzian në mënyrë të pashpjegueshme dukej se mendonte se do të bënte një emër të mirë. Për fat të mirë, qeveria malajziane nuk pajtohej.

Talula bën Hula nga Havai (Zelanda e Re)

Në vitin 2008, një vajzë nëntëvjeçare e Zelandës së Re u bë çështje më vete pasi një gjyqtar vendosi se emri i saj absurd ishte abuzimi ndaj fëmijës. Gjykata mori kujdestarinë e vajzës dhe lejoi që ajo të ndryshonte emrin e saj.

Cyanide (Angli)

Ashtu si Shtetet e Bashkuara, Anglia nuk ka shumë ligje për emërtimin e foshnjave. Por, kur një nënë britanike u përpoq të emërojë vajzën e saj pas këtij helmi të njohur, gjykata vendosi të ndërhyjë.

Ikea (Australia).

Rezulton se emërtimi i fëmijës suaj “Ikea” është ndaluar edhe në Suedi. Pra, edhe në vendin ku u krijua, nuk mund ta emëroni fëmijën tuaj IKEA.

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (Suedi).

Një çift suedez, pretendonin se emri me 43-karaktere i gjatë shqiptohej “Albini”, i cili është një emër relativisht i zakonshëm skandinav. Por sigurisht që gjykata nuk e lejoi

@(Kina).

Emërimi i një fëmije pas një simboli të tastierës kompjuterike mund të duket si shembulli më i keq në këtë listë, por këta prindër në të vërtetë kishin një arsye të vlefshme. Disi. Në Kinë, njerëzit e quajnë këtë simbol “ai-ta”, që tingëllon shumë i ngjashëm me një frazë kineze që do të thotë “ta duash”.

10.(Zelanda e Re).

Ky emër (nëse mund ta quajmë të tillë) do të ishte lezuar “ndalesë e plotë” në qoftë se këta prindër të Zelandës së Re do të lejoheshin ta bënin. Megjithatë, qeveria e hodhi poshtë atë, duke e shtuar në listën e emrave të ndaluara.

Monkey (Danimarkë).

Danimarka ka një listë të miratuar të foshnjave që përmban rreth 7,000 emra. Nëse jetoni në Danimarkë dhe doni të zgjidhni një emër që nuk është në listë, ju duhet të merrni miratimin e një zyrtari qeveritar. Eshtë e panevojshme të thuhet, “Monkey” (majmun) nuk është listën e miratuar të foshnjave. Por kjo nuk i ndaloi disa prindërve danezë të provonin.

Harriet – Islandë.

Emrat në Islandë mund të jenë të jashtëligjshëm nëse nuk përfshijnë letra që alfabeti islandez nuk ka një ekivalente. Një çift i prindërve e mësoi këtë kur e quajtën vajzën e tyre Harriet, një emër që nuk mund të kthehet në islandisht.

Sarah (Moroko).

Në Marok, emrat duhet të pasqyrojnë “identitetin maroken”. Sarah, me një H, është drejtshkrimi hebraik i emrit. Sara”, megjithatë, është krejtësisht ligjore.