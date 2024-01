PD i përgjigjet Ramës: Mos u fshi pas fustanit të grave

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi nëpërmjet një statusi në llogarinë e tij në Facebook i eshte pergjigjur Rames.

Ai është shprehur se kush sulmon gazetën Bild do të ketë fatin e gangsterëve me të cilët qeveris.

Sipas Bardhit s’mund të fshihesh pas fustanit të ministreve të cilat i nxjerrë për të dhënë deklarata për shtyp.

Sekretari i Përgjithshëm e mbyll komentin e tij me iden se kush ka zgjedhur të blejë votat e krimit është i destinuar të iki nga pushteti.

Sekretari i Pergjithshem i PD i pergjigjet Rames:

Kush sulmon gazeten Bild, qe i zbulon telefonaten per vjedhjen e zgjedhjeve dhe fshihet prapa fustanit te Blerina Gjylametit, do te kete fatin e gangstereve me te cilet qeveris! Kush ka zgjedhur te vjedhe e te bleje vota me krimin e organizuar, eshte i destinuar te ike!