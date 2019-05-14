LEXO PA REKLAMA!

SHBA shpreh ngushëllimet për humbjen e jetës të Tanushit

Lajmifundit / 14 Maj 2019, 08:19
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur ngushëllimet për vdekjen e major Klodian Tanushit, i cili ra në krye të detyrës në Letoni.

Në një mesazh të shkurtër në rrjetet sociale, shkruhet: Shtetet e Bashkuara shprehin ngushëllimet më të thella për familjen dhe miqtë e Majorit Klodian Tanushi, i cili humbi jetën në krye të detyrës gjatë misionit të NATO-s në Letoni. Iu bashkohemi qytetarëve shqiptarë në nderimin e sakrificës së tij dhe në vajtimin për humbjen e tij.

Tanushi nuk mundi që t'i mbijetonte plagëve të marra si pasojë e shpërthimit të një mine gjatë misionit në Letoni. Prej 7 ditësh ishte i shtruar në spitalin e Rigës në gjendje të rëndë, e ndërsa ndërroi jetë mbrëmjen e së premtes, më 10 maj. 

Trupi i tij i pajetë pritet të mbërrijë të mërkurën në Shqipëri. Homazhet në nder të tij do të zhvillohen ditën e enjte, ndërkohe që pritet të saktësohet orari dhe vendi.

