Rama mesazh Bashës: Nuk ështe vonë të kthehesh nga kjo rrugë

Kryeministri i vendit, Edi Rama, në konferencë për mediat për të komunikuar në lidhje me zhvillimet e fundit në vend. Ky takim vjen vetëm pak kohë pas protestës së organizuar nga opozita joparlamentare mbërmjen e djeshme.

Kryeministri Edi Rama i ka bërë thirrje Lulzim Bashës që të ulen në tavolinë dhe të diskutojnë, pasi sipas tij Basha nuk do karrige por çdo gjë e bën për të mirën e shqiptarëve.

"Një mesazh kam për mikun tim rrugë humbur. Të kujtohet mesazhi që të kam dërguar kur i ke hyrë kësaj rruge. Po ta përsëris prapë nuk je vonë akoma të kthehesh nga kjo rrugë. Më herët se vonë llogarinë, ti je lider, ata do të kërkojnë llogari, ata që të ndjekin. Je me zë të ngjirur dhe thoshe aman ik. Patjetër që unë jam këtu gjithmonë për dialog dhe fatmirësisht ata me Lulzim Bashën në krye thonë se nuk kanë nevojë për karrige. S’kemi pse po ulemi se thoni kështu. Ulemi dhe flasim dhe marrim përsipër të kthejmë në nisma ligjore. S’ka asnjë problem patjetër. Unë e besoj çdo gjë që thotë Luli. Kur të heqin vizën partnerët më të mëdhenj të vendit e ke hequr mundësinë të kesh turp. ", u shpreh Basha.