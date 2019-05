Ndaloi ‘Audin’ e famshëm të Tahirit, ish-oficeri i policisë fiton azil në Holandë

Antonio Nazeraj, ish oficeri i policisë së qarkullimit në Fier, që ndaloi ‘Audin’ e famshëm të Saimir Tahirit, ka përfituar azil politik në Holandë.

“Jam i lumtur që Holanda më dha mbrotje, mua dhe familjes time”, tha Nazeraj.

Por përpara se të mbërrinte në Holandë, ish oficeri i policisë ka hequr një kalvar të gjatë peripecish në Shqipëri fill pasi ndaloi në rrugë makinën e ish-ministrit Saimir Tahiri, makinë që përdorej për trafik droge nga kushërinjtë e tij, vëllezërit Habilaj. Këta të fundit janë në burg si pjesë e grupit kriminal që trafikonte kanabis nga Shqipëria në Itali.

Në vitin 2014 Antonio Nazeraj gjatë një kontrolli rutinë në rrugë, ka ndaluar ‘Audin’ me targë 003 dhe ka shoqëruar në komisariat vëllezërit Moisi dhe Artan Habilaj, të cilët udhëtonin me makinën e ish-ministrit në rrugën Fier-Levan nën shoqërinë e dy vajzave. Vetë Nazeraj ka treguar më pas gjatë një interviste se shoqërimi i tyre në komisariat nuk ka zgjatur as 10 minuta për shkak të ndërhyrjeve “nga lart”.

Kuptohet që ndërhyrje të tilla vinin vetëm prej Saimir Tahirit, asokohe Ministër i Brendshëm. Pas kësaj ngjarje SHKB-ja nisi ta survejonte oficerin Nazeraj dhe të inskenonte një rast korrupsioni për dënimin e tij. Për t’u dukur i ‘besueshëm’ ky inskenim, bashkë me të përfunduan në Prokurori edhe dy kolegë të tij; Bledar Naçi dhe Benard Feza. Të tre këta oficerë akuzoheshin se i kishin marrë 8 mijë lekë të reja një shtetasi. Por në fakt motivi i kallëzimit ishte thjesht sepse Anonio Nazeraj kishte guxuar të ndalonte dhe shoqëronte në burg kushërinjtë e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Pas këtij rasti Antonio Nazeraj dha dorëheqje nga Policia e Shtetit dhe u largua në Holandë për të kërkuar azil. Në gusht të vitit 2018 gjatë një interviste për median holandeze “Eenvandaag”, Nazeraj shprehej i frikësuar se nëse nuk merrte azilin, kthimi në Shqipëri do t’i kushtonte jetën. “Kur të kthehem në Shqipëri, jam 100 për qind i vdekur”, deklaronte Nazeraj.

Por më pas autoritetet holandeze vendosën në favor të tij duke i dhënë të drejtën për të jetuar dhe punuar në vendin e tyre. Sa i përket vëllezërve Habilaj, aktualisht ata vuajnë dënimin me burg në Itali, ndërsa në Shqipëri vijon procesi gjyqësor ndaj ish-ministrit Saimir Tahiri./Lapsi.al