Një 28-vjeçar është arrestuar nga Policia e Shkdrës i cili rezulton i shpallur në kërkim pasi ishte dënuar me 2 vite burg.

Ndaj 28-vjeçarit me inicialet M.P., banues në Shkodër, Gjykata e Shkallës Parë Dibër me vendimin datës 15.02.2018 e ka dënuar me 2 vite burg për veprën penale “Mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit” parashikuar nga neni 278/3 i Kodit Penal.