Tërhiqet Berisha, i hap dritën jeshile Bashës të mos rikandidojë në Tiranë

Ish-Kryeministri Sali Berisha ёshtё tёrhequr nga deklarimet e mёparshme dhe i ka hapur rrugёn kёshtu Kryebashkiakut tё Tiranёs Lulzim Basha tё mos rikandidojё pёr njё mandat tё dytё.

“Ajo qё do tё doja unё tё shikoja Lulzim Bashёn ёshtё Kryeministёr i vendit. Unё e quaj shumё tё nderuar detyrёn e Kryetarit tё Bashkisё por mendoj se vendi ka shumё nevojё qё ta ketё Lulzim Bashёn kryetar tё qeverisё”, u shpreh Berisha pёr TvKlan.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

I pyetur pёr kandidaturёn e mundshme pёr Tiranёn, Berisha nёnvizon se nё mёnyrёn me absolute nuk pёrfshihet nё problemet organizative tё Partisё Demokratike. “Unё kam dhёnё njёherё dorёheqjen dhe nuk kam asnjё lidhje me procesin e pёrzgjedhjes sё kandidaturave. Di qё ёshtё dhёnё njё udhёzim por nuk e di nё çfarё faze ёshtё tani. Ёshtё jetik sot njё revolucion demokrat, revolucion paqёsor e demokratik qё do tё jetё mekanizmi I vetёm qё do tё nxjerrё krimin nga parlamenti dhe institucionet. Ka njё komision qё do bёjё ligjet, do ti votojё dhe mund tё dalin tre-katёr vetё por nuk ёshtё ky dekriminalizim. Qytetarёt duhet tё vendosin kёtё pranverё pёr njё revolucion tё vёrtetё demokratik”, insistoi Berisha.