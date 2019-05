Zhdukni përgjithmonë mykun e thonjve në kushte shtëpie

Si gratë ashtu edhe burrat mund të vuajnë nga thonjtë e mykura.

Janë një sërë faktorësh që ndikojnë në krijimin dhe përkeqësimin e kësaj sëmundjeje dhe ndër to përmendim: ekspozimi i vazhdueshëm në një mjedis të lagësht dhe të ngrohtë, këmbë të “djersitura”, higjiena apo sistemi ulët imunitar.

Shërimi i thonjve të mykur kërkon shumë kohë, por për fat të mirë mund të trajtohen dhë në kushte shtëpie në mënyrë efikase.

Ne iu sugjerojmë “ilaçin” që do të eleminojë mykun e thonjve për 1 deri në 2 muaj.

Përbërësit

½ filxhan sode buke;

4 gota ujë të ngrohtë;

½ filxhan kripë Epsom (kripë magnesi dhe sulfati)

¼ filxhan uthull të bardhë.

Përgatitja

Kombinojini të gjithë përbërësit e mësipërme përveç uthulles.

Si fillim zhysni thonjtë që keni me probleme në uthull dhe pas pak minutash me një copë apo pambuk lyejini me përzierjen që përmendëm më sipër dhe lidhini gishtat me një fashë.

Përsëriteni procedurën çdo 10 orë për 1 muaj.

Myku nuk do të shfaqet kurrë më!