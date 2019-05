Stallë derrash afër banesave, banorët: Më mirë të rrish në banjo, sesa këtu

Banorët e Baldushkut i janë drejtuar emisionit “Stop” për problemin e ngritjes së një stalle derrash afër banesave të tyre. Ata thonë, se era është e padurueshme dhe uji është bërë i papërdorshëm. Po kështu nuk po munden të vadisin më as tokat, për shkak të cilësisë së ujit.

Banori 1: Jam banor i kësaj lagje dhe i jam drejtuar emisionit “Stop” sepse nuk kam gjetur zgjidhje tjetër. Ka 4 -5 vite që është ndërtuar kjo stallë derrash dhe sa vinë e shtohen derrat. Problemi qëndron se shkarkimi i ujërave të zeza derdhet në përrua, ka prishur ujin e pijshëm, përroin, ne vetëm atë kishim pa lekë. Blemë ujë për të pirë, ndërsa për tu larë kemi ujin e pusit. Nga ora 7-8 në mëngjes është një erë shumë e keqe dhe pasdite po ashtu është e njëjta situatë.

Banori 2: Jemi ankuar disa herë tek bashkia, tek komuna nuk kemi gjetur asnjë zgjidhje,. Thonë e kemi gjobitur po nuk ka ndodhur asnjë gjë. Më mirë të rrish në banjo sesa të rrish këtu. Nuk hapim dot dritaret

Banori 3: Kishim takim më administratorin dhe na thanë do merren masat, por nuk pamë asnjë ndryshim ka 5 vite. Mos te ketë aromë më, të mos derdhen ujërat e zeza në lumë sepse ne kemi puset aty.Këtu nuk bëhet fjalë të gjesh ujë të pijshëm.

Administratori i njësisë administrative Baldushk shprehet, se është në dijeni të shqetësimit të banorëve, por nuk ka kompetenca, për të zgjidhur situatën. Pasojat, sipas tij, janë helmuese, për shkak të ndotjes së ujit.

Administratori: Unë kam shkuar vetë fizikisht në terren. Nuk jetohet, se po flas si bashkëkatundari…,po nuk jetohet. Po përderisa shteti i ka dhënë leje, ca të të them unë tani..?!

Edhe institucionet përkatëse kanë kthyer përgjigje, sepse është e detyrueshme, brenda afatit 7-ditor duhet të kthejë përgjigje. Pra, unë i kam të gjitha ato. Edhe ato, që kanë inspektuar. Kanë inspektuar.

Gazetarja: Çfarë ndryshimi ka përgjigja e kthyer tani me atë të para dy viteve?

Administratori: Nga njëra palë thotë po, i plotëson kriteret, kushtet, që të funksionojë si biznes privat, por duke iu përmbajtur kritereve, që kanë marrë lejen e zhvillimit ose lejen mjedisore.

Gazetarja: Po, por ju e dini, që nuk i përmbahet kritereve.

Administratori: S’e di, se nuk jam unë specialist, nuk jam ekspert.

Gazetarja: Po pra po, por nga shqetësimet e banorëve dhe ngaqë ti ke qenë aty vetë.

Administratori: Mbase banorët kanë xhelozi.

Gazetarja: Kanë xhelozi për aromën, që vjen aty?

Administratori: Sepse nuk është vetëm kjo stallë derri. Po të kontrollosh në të gjithë Tironën, mund të ketë 500 të tilla.

Gazetarja: Ka, por janë larg qendrave të banimit.

Administratori: S’jam dakord!

Gazetarja: Mund të ketë, por mund të kenë marrë masa të tjerët po, por aty masat nuk më duken të marra.

Administratori: Pikërisht këtë po të them dhe unë. Unë si Ilir, si administrator, si banor i kësaj zone, si bashkëfshatar i këtyre banorëve. shqetësohem me shqetësimin e tyre. Po të ishte në vendin tim, po të isha në tagrin e heqjes së licencës, unë do e hiqja për këtë, që thoni ju për aromën, për ndotjen etj.

Eksperti, Sazan Guri shpjegon, se distanca më e vogël nga qendra e banimit duhet të ishte 300 m sipas standardit evropian, ndërsa këtu është 100 m.

Sazan Guri: Unë çuditem se si ka mundësi që jo vetëm Ministria e Mjedisit por edhe eksperti që ka kryer një raport të tillë mjedisor, edhe vlerësim paraprak, por edhe formular B që tregon standardet dhe rregullat. Sepse distanca më e afërt me një stalle me 400 -500 krerë duhet të ishte shumë më e lartë se ajo që është aty.

Në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar, mjekja veterinere Dorina Qirko tregon, se rezultatet e inspektimit të fundit kanë qenë të këqija dhe janë pasuar me një gjobe prej 1 milionë lekësh si rezultatit i grumbullimit të madh te mbetjeve në një gropë skeptike. Ajo u shpreh, se nuk ishte në dijeni të ndotjes së ujit dhe erës së keqe, por me kërkesë të banorëve, do të bëhet një inspektim i dytë.

Dorina Qirko: Ngritëm grupin e punë menjëherë dhe gjetëm kundravajte administrative dhe për këtë ferma u gjobit me 1 milion Lekë dhe u lanë detyrat për largimin e mbeturinave, pra largimi me autobot./tvklan.al