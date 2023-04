Peqin, arrestohen dy shtetas, akuzohen për korrupsion pasiv

Dy punonjës të Nënprefekturës së Peqinit janë arrestuar, pasi akuzohen për veprën penale “Korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike”.

Burime të Policisë bëjnë të ditur se nga ana e Sektorit Kundër Krimit Ekonomik-Financiar në Drejtorinë e Policisë së Qarkut, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqsorë Elbasan, u bë i mundur arrestimi i shtetasve Gledis Sinametaj, 24 vjec, me banim në fshatin Shezë Peqin, me profesion ish-specialist pranë N/Prefekturës Peqin, Muharrem Alla, 62 vjec, banues në fshatin Pajovë Peqin. Ndalimi i tyre u bë pasi, shtetasi Gledis Sinametaj kundrejt rryshfetit prej 50.000 lekëve i ka premtuar shtetasit Muharrem Alla se do t’i nxirrte një leje ndërtimi për një objekt që e kishte ndërtuar pa leje.

Ndaj dy shtetasve rëndon akuza e korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione puplike. Prokuroria ka nisur hetimet për dokumentimin e plotë të veprave penale