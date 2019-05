Ushtarakja shqiptare Zarifa Hasanaj “është nisur” për në atdhe. Kolegët e saj të bazës ushtarake të NATO, Camp Adazi në Letoni paraditen e sotme e kanë përcjellë me me një ceremoni ushtarake lamtumire, me nderimin më të madh, arkivolin me trupin e efektives shqiptare.

Para pak minutash, në bazën ku Hasanaj kontribuoi dhe dha jetën, u organizua ceremonia në të cilën morën pjesë, efektivët nga 10 shtete të botës, pjesë e misionit “Enhanced Forëard Presence”.