Ledina Çelo prej kohësh është shkëputur nga muzika dhe ka ndërtuar jetën e saj në Gjermani.

Ajo është nënë e dy fëmijëve dhe herë pas here vendos të ndajë me publikun momente të bukura që kalon me familjen e saj.

Së fundmi Ledina ka ndarë disa video të dhomës së fëmijëve të saj dhe na duhet ta pranojmë: Pamjet janë përrallore!Dhoma është e madhe, mbizotërojnë ngjyrat e ngrohta dhe lodrat e bukura janë të pafundme.