Tsipras ul taksën dhe rikthen pensionin e 13-të: S’ka më vuajtje për popullin grek

Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka njoftuar hartimin e një pakete masash që do të ulë taksat, duke lehtësuar nga barra fiskale shumicën e popullsisë.

“Erdhi ora që ata që mbështetën vendin kur ishte në vështirësi, të shijojnë frytet e sakrificave te tyre. Ju njoftova një pakete masash të mirëkoordinuara, të përpunuara, të planifikuara prej kohesh, me synim të krijojmë perspektiva të qëndrueshme për ekonominë greke në vitet e ardhshme”, tha Aleksis Tsipras.

Disa nga masat që do të merren janë reduktimi i TVSH-së nga 24% në 13% për shumë mallra dhe shërbime, ku përfshihet energjia elektrike dhe gazi. Gjithashtu taksa mbi pronësinë në ishujt e vegjël do të ulet në 6%, nga 13% që ka qenë deri më tani. Nga ana tjetër, do të rikthehet pensioni i 13-të për pensionistët si edhe do të subvencionohen kontributet e sigurimeve shoqërore për punëdhënësit dhe punonjësit e rinj.

Kjo nismë vjen pas 12 vitesh masa shtrënguese, ndërsa shumë analistë në Greqi e konsiderojnë si një paketë masash që po merret para zgjedhjeve të përgjithshme.