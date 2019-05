Tirana i “shkatërron” ëndrrën Luftëtarit, Skëndërbeu “shpërfytyrohet” nga Kukësi

Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-2 midis Skëndërbeut dhe kukësit ndërkohë që e gjithë sfida u mbyll 1-3 për Verilindorët.

Deri në fund, Kukësi administroi këtë fitore, dhe me rezultatin e përgjithshëm 2-5, kalojnë në finale, ku përballë do të kenë ekipin e Tiranës. Ndalen këtu korçarët, teksa nuk arrijnë as objektivin Kupë këtë sezon.

Ky ishte takimi i dytë në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, në transfertë ndaj Skënderbeut, dhe tashmë e sheh veten në finale

Ndërkohë ka përfunduar takimi mes Tiranës dhe Luftëtarit. Ka qenë një fitore tenistike ajo e bardhebluve përballë gjirokastritëve ku kanë shënuar plot 5 herë dhe duket se janë “çliruar” edhe për vazhdimësinë në kampionat.

Ndërkohë Luftëtari largohet në gjysmëfinale dhe e lë ëndrrën në mes, pasi pas 37 vitesh ishin në këtë fazë të Kupës, edhe pse realizoi plot 3 gola. Daja, Kobina nga pika e bardhë, Ngo dhe 2 herë Sentamu kanë qenë ata që i kanë dhuruar finalen Memës.