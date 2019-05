Rama i bindur: Duam t’i fitojmë të 61 bashkitë në vend

Sapo ka përfunduar mbledhja e kryesisë së PS-së dhe kryeministri Edi Rama në një komunikim me gazetarët tha ndër të tjera se është i angazhuar që të ofrojë alternativën më të mirë për qytetarët.

Rama tha gjithashtu se, nuk është ai që vendos që opozita të futet apo jo në zgjedhje duke shtuar se PS nuk bën regjistrime partish.

“Do të prezantojmë gjithë listën për kryetarët e Bashkive dhe anëtarëve të kesihillave bashkiak. Ditën e shtunë do të publikojmë emrat e kandidateve per kryetarë të bashkive ndërkohë që kandidatët për anëtar këshilli do ti nënshtrohen të gjitha procedurave.

Cilat bashki do tua lini aleatëve?

Ne jemi regjistruar në një koalicion dhe kandidatët do të jenë të koalicionit. Ne natyrisht po përgatitemi dhe duam ti fitojmë të 61 bashkitë.