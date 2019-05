E FUNDIT/ Mbahet në qeli, zbulohet data e gjyqit për Klevis Balliun

Banorët e Astirit ndryshe nga netët e tjera janë nisur nga banesat e tyre drejt Drejtorisë së Policisë së Tiranës ku mbahen të arrestuar disa protestues midis të cilëve edhe ish-deputeti demokrat, Klevis Balliu.

Sapo kanë mbërritur para Drejtorisë së Policisë ata në shenjë proteste kanë djegur edhe goma dhe kanë bërë thirrje kundër qevrisë dhe Policisë së Shttit duke e akuzuar këtë të fundit se ka arrestuar protestues paqësorë.

Banorët kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të Klevis Balliut dhe tre protestuesve të tjerë të ndaluar gjatë protestës së djeshme.

Me thirrjet “Rama ik” banorët kanë nisur marshimin në këmbë nëpër rrugët e Tiranës të cilët janë vendosur më pas përballë Drejtorisë së Policisë.

“Ne do të qëndrojmë deri sa të japim frymën e fundit. Policia përdoret nga Edi Rama për të mbrojtur karrigen e vet, por nga ajo karrige do të bjerë shumë shpejt. Ne e kapëm Edvin Kristaq Ramën duke vjedhur me letra fallso”, tha njëri nga banorët.

Ndërkohë njëri nga protestuesit lajmëroi se nesër në orën 13:00 do të zhvillohet séance gjyqësore për Klevis Balliun dhe tre të arrestuarit e tjerë.

Ndërkohë Policia e Shtetit ka njoftuar gjatë paradites së sotme se ka nisur procedimin penal për 23 banorët e Astirit që protestuan dje paradite.

Po ashtu Policia shpall arrestimin e 4 personave, mes tyre dhe Klevis Balliu, pasi sipas pretendimeve kanë ushtruar dhunë dhe kanë kundërshtuar punonjësit e policisë. Po ashtu janë shpallur në kërkim dhe 3 persona të tjerë.

Duket se Policia e Shtetit po përpiqet që të shuajë me çdo formë protestën e banorëve të Astirit që prej 6 muajsh kanë dalë në rrugë në mbrojtje të pronave të tyre.