Arrestimi Klevis Balliut, reagon ish-deputeti i LSI: Hakmarrje e Ramës

Sekretari i Pergjithshem i LSI Endrit Braimllari, duke reaguar pas aktit me te fundit te policise, per arrestimin e ish-deputetit te PD-se, Klevis Balliu dhe disa protestuesve te Unaza e Re, thekson se gjithcka behet me urdher politik per hakmarrje te Rames.

“Arreston ish-deputetin Balliu me urdher politik vetem per hakmarrje te Edi Rames dhe nuk merret me kriminelet dhe banditet qe grabisin dhe trafikojne droge duke sjelle destabilitet per Shqiperine dhe Rajonin”-shkruan ai.

Policia politike e Edi Rames dhe Sander Lleshaj procedon njerez te pafajshem, qytetar te ndershem, te vuajtur per shkak te kesaj qeverie.

Edi Rama arreston Klevis Balliun vetem sepse doli ne krah te qytetareve, per te mbrojtur pronen private kunder hajduterise se shfrenuar e te babezitur te kesaj qeverie.

Nese do kishte shtet dhe instuticione te pavarura sot Edi Rama do ishte ne burg per aferen e me shume se 40 milion euro tek Unaza e Re.

E vetmja rruge shpetimi eshte protesta dhe revolta popullore me te ashpra kunder Edi Rames dhe qeverise se tij kriminale.