Këpucët ju kanë krijuar flluska të bezdisshme; ja si t’i zhdukni menjëherë

Ne të gjithë e dimë se sa e tmerrshme është të largohemi nga shtëpia me një palë këpucë të reja vetëm për të ardhur në shtëpi me dhimbje dhe flluska të krijuara nga këpucët.

Sipas Channel Better Health flluskat janë përgjigja e trupit ndaj lëndimit ose presionit. Kur lëkura është dëmtuar, një flluskë formohet për të zbutur zonën nga dëmtimet e mëtejshme.

Megjithëse mund të hiqni flluskën duke e ngacmuar ju këshillojmë të mos e bëni. Duke e ngacmuar atë mund të shkaktoni një infeksion kështu që në këto mënyra më poshtë mund të gjeni zgjidhjen e duhur:

Ujë me kripë

Në një legen me ujë të ngrohtë hidhni kripë dhe mbajini këmbët në ujë për 20 minuta. Në fillim flluskat do t’ju djegin, por do të disifektohen dhe plagët do të thahen.

Aloe Vera

Lyeni flluskën me xhelin e Aloe Veras, shumë herë në ditë. Ditën e nesërme s’do të keni më asnjë shqetësim. Aloe Vera qetëson dhimbjet dhe shëron plagët.

Hudhër

Për këtë ilaç natyral ju duhet të keni 3 thelpinj hudhër dhe 100 gram trumzë. Në 1 litër ujë shtoni trumzën dhe lëreni të valojë. Lani këmbët me lëngun e krijuar, pas kësaj prisni hudhrën në copa të vogla dhe vendosini në plagët e krijuara.