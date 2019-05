Dorëzohet Patozi: Mos më kërkoni të mposht Ramën!

Koordinatori i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi, ka deklaruar në emisionin ‘Provokacija’, se partia lindi si nevojë e kërkesave ulëritëse të shoqërisë shqiptare. Po kështu ai ka sqaruar se kjo forcë nuk synon që të mundë Ramën në zgjedhjet lokale të 30 Qershorit, por të jenë gati për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme.

“Ne kemi lexuar nevojën e shoqërisë për të pasur një gjë të re; nevoja e shoqërisë është ulëritëse. Çfarë synojmë më 30 Qershor?

Mos na kërkoni që të pretendojmë të mundim Edi Ramën, por do kemi rezultate të mira, megjithatë nuk dua të flas me shifra dhe sondazhe, edhe pse do bëjmë edhe ne sondazhet tona. Beteja finale janë zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme në Shqipëri”, tha më tej Patozi.

Në fund, ai shtoi se kandidatët do të prezantohen më 13 maj, dhe se do të kenë përfaqësues në të gjithë vendin, përveç qyteteve ku janë kandidatë të pavarur.