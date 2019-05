Gazetarja e DW: Merkel pro negociatave por ja kush e vendos

Zëri i Deutsche Welle ka ardhur në “A show” përmes gazetares Anila Shutka. Ajo ka komentuar samitin e Berlinit, teksa shprehu bindjen se kancelaria gjermane Angela Merkel është pro çeljes së negociatave por se nuk varet prej saj por prej grupit parlamentar.

“Takimi Merkel-Rama dhe Merkel-Zaev ishin takime me dy vendet aspirantë për çeljen e negociatave. Ishte vendosur enkas para samitit. Ishte nder që Merkel iu bëri këtyre dy burrështetasve për të sinjalizuar mbështetjen që jep ajo për procesin e zgjerimit.

Nëse do çelen negociatat nuk vendoset nga Merkel. Vendoset nga grupi parlament CDU-CSU. Merkel mund të japë një këshillë. Bindja ime është që Merkel është për çeljen e negociatave por nuk besoj se do ushtrojë një presion. Grupi është i lidhur shumë me Shqipërinë dhe ata do e vendosin”, deklaroi Shutka.

Sa i përket reagimit të shtypit gjerman për sjelljen e liderëve shqiptarë në samit, gazetarja e Deutsche Welle tha se ishte pozitiv, konform me deklaratën e shtypit që kishte dhënë qeveria gjermane dhe ajo franceze që samiti arriti të jepte një impuls.

“Për çështjen e Haradinajt e Thaçit, nuk e komentuan shumë thjesht raportuan se Haradinaj nuk pranoi të hiqte taksën. Nga pjesëmarrësit dëgjova që ishte pak zhgënjyese që zoti Haradinaj nuk pranoi të hiqte dorë nga taksat”, tha ajo./ BW