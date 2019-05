Çiljeta: Po e gëzoj muajin e Ramazanit si një grua e vërtetë muslimane (VIDEO)

Ditën e sotme nis muaji i Ramazanit dhe besimtarët do të agjërojnë plot një muaj në shenjë dashurie ndaj krijuesit fuqiplotë.

Në kuadër të këtij muaji të shenjtë, këngëtarja Çiljeta Xhilaga ka shkruar në postimin e saj se kërkon falje nga tri gjëra: “Nëse e zemërova dikë, nëse e dëmtova dikë, nëse e ngushtova dikë.”

Ndërkohë në vijim ajo falenderon tre njerëz në jetën e saj, siç mund ta shikoni edhe në foton e mëposhtme.

Mirëpo pas kësaj fotoje Çiljeta i ka suprizuar të gjithë teksa shikohet e mbuluar me një shami si një grua muslimane e vërtetë. Ajo tregon se mezi e ka pritur këtë muaj dhe i uron të gjithëve një agjerim të lehtë, të mbarë e të bukur.

“Mezi e kam pritur këtë muaj. Agjërim të mbarë, të lehtë, të bukur dhe plot energji të mirë të

gjithëve, personalisht po e gëzoj si një grua e vërtet muslimane”, shkruan Çiljeta krahas videos që ka publikuar.

Nuk e dimë me siguri nëse Çiljeta do të qendrojë e mbuluar gjatë gjithë muajit të Ramazanit, apo ky ishte thjesht një moment i bukur që ajo donte ta ndante me ndjekësit e saj!