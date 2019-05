Lëndohet me mjet prerës i moshuari në Velipojë, policia jep detajet

Një ngjarje e rëndë është shënuar pasditen e sotme në Velipojë, ku një person mësohet të jetë plagosur me thikë.

Sipas policisë, është bërë e mundur kapja dhe arrestimi i autorit të dyshuar shtetasi V. L., 43 vjeç, banues në Velipojë, ndërsa i plagosur ka mbetur shtetasi me iniciale A.N., 62 vjeç, i cili është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodër.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje për sqarimin e plotë të rrethanave.

