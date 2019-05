PD: Shumë shpejt Rama do të ketë frikë të dalë nga shtëpia

Partia Demokratike është e vendosur se nuk do të shkojë në zgjedhje me Ramën kryeministër, pasi sipas saj zgjedhjet do të ishin farse.

I ftuar në Ora News, ish-deputeti i PD, Flamur Noka është shprehur se, protestat do të vazhdojnë, duke paralajmëruar se kryeministrit Rama do ti pamundësohet dalja nga shtëpia.

“Ajo që duhet të bëjë hesap Edi Rama është fakti që shumë shpejt atij do t’i pamundësohet edhe dalja nga shtëpia, qoftë edhe në zyrë. Shumë shpejt Shqipëria do të jetë e bllokuar dhe e pushtuar e gjitha nga populli opozitar që kërkon largimin e klikës që ka marrë peng të ardhmen e këtij vendi.

Jemi në stinë protestash nuk jemi në protestë. Ne jemi në një përshkallëzim, por të jeni të sigurt që deri në 30 qershor përshkallëzimi do të njohë shkallë të tjera dhe do të detyrohet diktatoruci, ose baroni i krimit dhe dorgës të largohet nga karrigia e pushtetit”, deklaroi ish ministri i brendshëm.