Keni eliminuar sheqerin për një muaj? Ja çfarë ndodh me trupin tuaj

Nuk ka të bëjë vetëm me ëmbëlsirat. Problemi është se sheqeri është në pothuajse çdo gjë që hamë, që nga salca Barbecue deri te pijet. Pra me të vërtetë, ne jemi të gjithë njerëz të varur nga sheqeri.

Blogerja Kate Bigam tregon historinë e saj pasi i bënë dhuratë një kupon për të marrë pjesë në një program detoksifikimi. Programi quhej 30 ditë detoksifikim nga sheqeri dhe vullnetares iu desh të hiqte dorë nga shumë ushqime të preferuara.

Çdo ditë, pjesëmarrësit morën një email që përshkruante në detaje programin e ngrënies për atë ditë: gjalpë bajamesh të papërpunuar, sallatë spinaqi me vaj kërpi dhe thjerrëza, bukë gruri bio, kokoshka me kanellë dhe e vetmja ëmbëlsirë që lejohej ndonjëherë ishte një kek me ëmbëlsues natyral. Madje këshillohej të shmangnin frutat për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit natyral.

Mund të niset dita me një tas bollgur me qumësht bajameje, vanilje organike dhe arra.“Deri në fund të detoksit, fizikisht ndihesh shumë mirë, bën gjumë të rehatshëm dhe ke më shumë energji gjatë ditës.

Madje dhe problemet me alergjitë u lehtësuan. Por emocionalisht, unë kam qenë e tharë. Po, kam kërkuar për të ngrënë më mirë. Po, kam kërkuar që të jem më e vetëdijshme për atë që hynte në trupin tim. Detox më dha një kuptim të vlefshëm të efekteve negative të sheqerit mbi trupin tim, por le të jemi të sinqertë: jeta ime pa sheqer nuk ka kaluar mbi 30 ditë.

Unë vendosa që të ndryshoja stilin e jetës së përditshme, e cila përfundimisht përfshinte edhe ndonjë gjë që më bën më të lumtur, si një kek i vockël mbushur me sheqer”, shkruan Kate.