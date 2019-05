‘I pavlerë’, Mërgim Mavraj hakmerret ndaj ekipit të Hamburgut

“Mërgim Mavraj? E dërguam tek të rinjtë, pasi është i pavlerë”, kështu do të shprehej asokohe trajneri i Hamburgut, Titz, ndërsa mbrojtësi shqiptar do të përjetonte një nga periudhat më të errëta të karrierës.

Por me kalimin e disa kohëve, “karma” është ajo që hyn në fuqi, megjithëse nuk flitet më për të njëjtin trajner. Ingolshtadi ka marrë një fitore fantastike në transfertë, duke mposhtur me rezultatin 0-3 Hamburgun. Pas kësaj fitore, ekipi i Mavrajt, e ka kapur zonën e “Play Offit” për mbijetesë, duke braktisur vendin e fundit.

Ndërkohë nga ana tjetër është Hamburgu që zbret në renditje, ndërsa tashmë e sheh veten jashtë Bundesligës. Kur kanë mbetur edhe dy ndeshje nga fundi, kjo skuadër është në vendin e katërt dhe duhet me patjetër që të dalë në tre vendet e para. Sigurisht, në rast se ky ekip do të fitonte me Ingolshtadin, atëherë elita e Gjermanisë do të ishte thuajse një çështje e mbyllur. Mavraj arriti të luante për 90 minuta, duke qenë një nga më të mirët në fushën e lojës.