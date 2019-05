Detaje/Operacioni blind për kapjen e anëtarit të grupit “Bajri”

Me dhjetëra forca policie të veshur me antiplumb dhe armatime të rënda, si dhe disa snajper në tarracat e pallateve ishin pjesë e një aksioni të pazakontë sot në mesditë tek Komuna e Parisit në Tiranë. Më vonë u mësua se aksioni ishte për arrestimin e Barush Bregut 33 vjeç (personi në foto).



Bregu është dënuar (në mungesë) me 4 vite burg për kultivim të bimëve narkotike, e kryer në bashkëpunim (viti 2016). Dy vite më pas (2018) ndaj tij u caktua masa e sigurisë “Arrest në burg”, për armëmbajtje pa leje, pasi gjatë operacionit ‘Oaz’ ku u godit grupi ‘Bajri’ në banesën e tij u gjet një armë zjarri kallashnikov dhe municion luftarak.

Policia thekson se Barush Bregu është i skeduar si pjesëtar i një grupi kriminal, pa specifikuar emrin, por në media raportohet se bëhet fjalë për grupin ‘Bajri’. Policia thotë se Bregu është i dyshuar dhe si autor për ngjarje të tjera të rënda kriminale (vrasje, plagosje) të ndodhura në qarkun Shkodër.

Po gjatë operacionit të ditës së sotme u arrestua në flagrancë dhe Bajram Çekorja 21-vjeç, banues në Shkodër për përkrahje të autorit, pasi e ndihmoi te fshihej në Tirane. Dy të rinjtë u arrestuan në një banesë të marrë me qira te Komuna e Parisit. Pas arrestimit mesditën e sotme në Tiranë të Bregut dhe shokut të tij, ata janë transportuar në qytetin e Shkodrës dhe ditën e hënë do të dalin para gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë.