Si tentoi t’ia marrë jetën i riu shqiptar rumunit vetëm se e hoqi nga “What’s app-i”!

I fundit i të pandehurve përgjegjës për vrasjen në tentativë të një 23-vjeçari rumun më 7 shkurt 2016 në Altopascio u dënua.

Kështu raportojnë mediat italiane, ndërsa bëjnë me dije se i dënuari është 25-vjeçari shqiptar Giordano Bogdani, banues në Altopascio.

Bogdani së bashku me gjashtë shqiptarë ishte pjesë e një grupit që tentuan të vrisnin një djal rumun.

Gjyqtari i Gjykatës së Luccas pranoi në tërësi kërkesën e prokurorit publik Paola Rizzo dhe e dënoi atë me 4 vjet e gjashtë muaj burg për konkurrencë në krim.

Faktet u rindërtuan nga Njësia Hetuese e komandës provinciale të Karabinierëve të Luccas, të cilët zbuluan se mosmarrëveshja mes të rinjve filloi në WhatsApp, midis djalit rumun dhe shqiptarit Oltian Cepa.

Cepa kishte dërguar shprehje ofenduese kundër një vajze, që ishte në grupin e ekspeditës dhe për këtë ai ishte përjashtuar nga grupi nga 23-vjeçari rumun, që ishte edhe administratori i grupit në ËhatsApp.

Pakënaqësia e shqiptarëve arriti deri në përplasjen fizike.

Çepa dhe rumunët, në orën 18.30 më 7 shkurt, organizuan takimin në Altopascio.

Cepa, me vëllain e tij Landi dhe pesë të rinj të tjerë, mbërriti në takim me një kaçavidë dhe me thikë; pasi e identifikuan viktimën, të shoqëruar nga babai dhe kushëri i tij, ata sulmuan brutalisht. Të tre rumunët u plagosën, por më serioz ishte 23-vjeçari goditur në ballë me kaçavidë. I riu arriti në spital në kushte shumë serioze dhe mbeti për një kohë të gjatë në koma.

Në qershor të vitit 2016, vëllezërit Cepa u arrestuan, më pas u dënuan me rite alternative, ndërsa të dyshuarit e tjerë, duke përfshirë një të mitur, u raportua se u liruan.

Ata u gjykuan të gjithë dhe u dënuan në formë të shkurtuar, me përjashtim të të miturit për të cilin më 17 prill u zhvillua seanca e Gjykatës për të Mitur në Firence, me një seancë të shtyrë deri në qershorin e ardhshëm./oranews