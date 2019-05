Presidenti i Barcelonës: Dita kur Messi të largohet nga Barcelona është e largët

Presidenti i Barcelonës, Josep Maria Bartomeu, është shprehur se Lionel Messi nuk do të largohet kurrë nga Barcelona dhe do ta kalojë të gjithë karrierën e tij tek gjigandi Spanjoll.

Messi, 31 vjeç shënoi një rekord të ri. Barça mundi Liverpoolin 3-0 në ndeshjen e parë gjysmëfinale së Ligës së Kampionëve. Messi shënoi 2 gola, duke përfshirë një goditje të lirë spektakolare, duke arritur kështu në kuotën e 600 golave për klubin.

Bartomeu pranon se klubi tashmë është duke u përgatitur për të jetuar pa yllin e futbollit. “Ai mund të luajë deri 45 vjeç, kush e di? Ne e dimë se ai do të luajë tre, katër, pesë vite, ne nuk e dimë sa, sa të dojë ai”– tha ai për The Guardian.

“Ne po përgatitemi. Lojtarë si Dembele, Lenglet, Arthur, janë aty për të ndërtuar një ekip kur Messi të largohet, por kjo duket rrugë e gjatë. Nuk mendoj se ajo ditë është afër dhe ne u themi lojëtarëve të cilët luajnë dhe stërviten me të ‘Punoni çdo minutë’. Ai do të qëndrojë këtu me ne. Ai është një njeri i klubit. Unë flas gjithmonë rreth Peles, i cili gjithmonë ka bashkëpunuar me Santos, i vetmi vend ku ai luajti. Leo i përket futbollit botëror, por ai gjithmonë ka jetuar tek Barça. Ai do të jetë i vetëm një klubi. Leo kurrë nuk do të largohet. Ai do të largohet nga loja, por gjithmonë do të jetë me ne”.

Bartomeu beson se Messi e ka bërë të jashtëzakonshmen të duket e zakonshme për mbështetësit e Barcelonës. “Leo është gjeni dhe ka qënë në shumë e shumë sezone, shumë lojëra. Ne jetojmë në një epokë të jashtëzakonshme, por për tifozët tanë kjo duket si normale” – tha ai.