Pas infarktit në zemër, mjekët japin lajmin e keq për Iker Casillas

Iker Casillas vetëm pak ditë më parë pësoi një sulm në zemër gjatë stërvitjes me skuadrën e Portos në Portugali. Gardiani spanjoll u dërgua menjëherë në spital ku mori ndihmën e mjekëve dhe gjithçka u normalizua. Fillimisht u mendua se Casillas do të ishte sërish në gjendje që të vazhdonte të luante futboll, por mjekët kanë dhënë një lajm aspak të mirë.

Mjekët kanë paralajmëruar se Iker Casillas nuk mund të luajë më futboll për shkak të ashpërsisë së sulmit dhe po merren hapat e sigurt për të parandaluar një incident miokardi.

“Ne do të duhet të presim që të shohim se si shërohet trupi i tij dhe pastaj të studiojmë rezultatet e testeve rigoroze mjekësore që do të kalohen”, tha Dr. Jose Gonzalez për AS.

“Zemra e tij nuk mund të kthehej në funksionimin normal dhe me shumë mundësi ai nuk do të mundet më që të ushtrojë profesionin e tij”, përfundoi Dr.Gonzalez, që ka pak shpresa se mund të ndodh një gjë e tillë.