Manchester United i ofron Alexis Sanchez shumën e çmendur por për t’u larguar

Drejtuesit e Manchester United po mendojnë largimin e Alexis Sanchez, pasi ky i fundit nuk ka shkëlqyer me Djajtë e Kuq.

Ai u transferua te Manchester United me shumë bujë në një shkëmbim me Henrik Mkhitaryan në janar të 2018-ës, por sot mund të thuhet se është kthyer në një ‘fantazmë’ të asaj që ishte te Arsenali dhe Barcelona.

Shumë që Sanchez fiton në Old Trafford është vërtet e kripur, teksa kap shifrën e plot 26 milionë sterlina në sezon.

Tashmë, Manchester United ka vendosur për largimin e tij, teksa i ka ofruar sulmuesit amerikano-jugor zgjidhjen me konsensus të kontratës që i skadon pas 3 vitesh, duke i vendosur në pjatë 13 milionë paund vetëm e vetëm që Sanchez të gjejë një skuadër të re në merkato e verës.

Sipas Daily Mail, drejtuesit e Djajve të Kuq jo vetëm që janë të gatshëm të lënë të lirë Alexis-in me parametër zero, por edhe të derdhin një shifër të majme në llogari të tij.

Me pagën e çmendur që Sanches siguron nga djajtë e kuq, me siguri që do i duhet të mendohet mirë nëse do të largohet. Tashmë, mbetet të presim vendimin e kilianit.