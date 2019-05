Lëngu i këtij fruti ju shpëton nga helmi i akrepit

Qitro bën pjesë në familjen e agrumeve dhe rritet pranë zonave të freskëta bregdetare. Fruti i qitros tretet me vështirësi dhe mund të sjellë komplikacione të stomakut, ndaj nuk rekomandohet të konsumohet i freskët. Vetëm në rastet e helmimeve nga akrepi, këshillohet të pihet 100-200 miligramë lëng i frutit.

Megjitahtë, qitro është mjaft e pasur me vitamina. Sidomos me vitamina C dhe kripëra minerale të shumta të cilat e bëjnë të dobishme në një sërë sëmundjesh. Gjithashtu, qitro lufton depresionin si dhe njollat apo pikat në fytyrë. Kjo gjë e bën atë një produkt natyral kozmetik shumë të efektshëm.

Nëse vlojmë lëvoren e qitros mund të bëjmë një shurup mjekues për shtrëngimet e barkut.

Konsumimi natyral i qitros ndihmon edhe në:

Uljen e rrahjeve të zemrës;

Rënien e etheve.

Lëvorja e qitros shërben edhe për:

Stimulim seksual;

Evitimin e gazrave të tepërta.