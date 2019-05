Hetimet, ja zonat ku policia po kërkon për miliona eurot e vjedhura në Rinas

Policia e Shtetit dhe grupi hetimor qe po punojne per zbardhjen e vjedhjes se miliona eurove ne Rinas me 9 prill i kanë orientuar hetimet në dy fronte. Gazetarja Anila Hoxha tha ne nje raportim per Top Channel se nga njëra anë vazhdojnë të kërkojnë gjurmë të vlerave monetare të grabitura në Aeroportin e Rinasit, me kërkimet që janë perqëndruar në Tiranë, në Nikël, në fshatin Dritas ku u fshehën për disa orë grabitësit e 9 prillit, në Elbasan dhe në zonën e Gramshit. Por nuk përjashtohen edhe vëzhgimet ndaj disa personave që janë kryesisht lidhje dhe të njohur apo familjarë të personave të dyshuar si bashkëpunëtorë apo organizatorë të grabitjes së 9 prillit.

Në kërkim vazhdon të jetë ndërkohë Klement Çala dhe i vëllai Eldi Çala, për të cilët – sikurse thuhet në rrugë jozyrtare nga Policia e Shtetit, – ka një udhëzim të dhënë oficerëve të Policisë së Shtetit se, në rast se ata konstatojnë Klementin apo bien në gjurmë të Eldit do të thirret menjëherë RENEA, që është e specializuar për arrestimin dhe ndalimin e personave me rrezikshmëri të lartë, sikurse është Klement Çala, një person i arratisur nga burgu i Trikallasë në vitin 2013, kohë prej së cilës për të nuk ka asnjë gjurmë.

Ndërkohë, oficerët e Policisë Gjyqësore janë dërguar në paraburgim nga 3 prokurorët e çështjes për të marrë në pyetje disa prej personave të arrestuar. Ata kanë vazhduar të mbajnë qëndrim mohues dhe të përjashtojnë veten nga grabitja e 9 prillit.

Ende nuk është vendosur ndërkohë nëse Alkond Bengasi do ta marrë apo jo statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, megjithëse ai ka dhënë një dëshmi me interes për hetimin. Pavarësisht se ka dhënë disa emra të dyshuarish, në total 9 persona, prokurorët mendojnë paraprakisht se edhe rrëfimi i tij ka kontradikta, arsye për të cilën do të ripyetet sërish.