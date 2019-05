“Si opozita do hyjë në zgjedhje”, zbulohet porosia e Ramës me dyer të mbyllura në grupin e PS

Kryeministri Edi Rama ka mbajtur nje fjalim me dyer të mbyllura në mbledhjen e grupit parlamentar të PS. Ai ka dhenë porosi per zgjedhjet vendore duke kerkuar qe te konsiderojne se opozita do futet ne zgjedhje.

Rama ka kërkuar nga deputetët e grupit parlamentar, të gjejnë kandidaturat më të mira e të besueshme për kryetarë të Bashkive.

“Punoni për të gjetur kandidaturat më të mira e të besueshme për kryetarë bashkish. Të vijojnë takimet në bazë për organizimin e strukturave për zgjedhjet e 30 qershorit. Kandidatët duhet të jenë të fortë, të zgjidhen sikur opozita do futet në zgjedhje” – eshtë shprehur Rama

Mesohets e më 10 maj Partia Socialiste do të mbledhë Asamblenë Kembëtare, në funksion të organizimit dhe përgatitjeve të zgjedhjeve vendore.