“Saliu e dajë Titi”, Rama kapet me median: Trillime në Tiranë e Prishtinë për Samitin e Berlinit

Kryeministri Edi Rama ka akuzuar mediat per trillime lidhur me Samitin e Berlinit. Gjate fjales ne mbledhjen e grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Rama theksoi se marrëdhëniet e Shqipërisë me Francën dhe Gjermaninë janë pozitive. Rama shtoi faktin se Gjermania do të mbështesë hapjen e negociatave të Shqipërisë për integrimin e vendit në BE.

“Nuk kisha parë kurrë më parë dezinformim, keqinformim më të madh mediatik dhe politik, sesa tërësia e marrëzirave dhe ligësive që u shoqëruan dhe pasuan në pasqyrat e medieve në Tiranë dhe Prishtinë. Samiti nuk kishte asnjë lidhje me negociatat. Gramafonat që lajmëruan kobin e zi të mbylljes së negociatave, pa mbaruar ne as kafet e mirëseardhjes, ishin një shprehje ekstreme e dëshpërimit të atyre që duan të marrin me vete vendi në rrugën e theqafjes politik që e kanë zgjedhur vetë. Nuk shkova në takim për vendimin në zyrën e kancelares, se ajo nuk e thotë kurrë fjalën e fundit të parën, pa dalë raporti”, nenvizoi Kryeministri.

Në mbledhjen e grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Edi Rama tha se liberalzimi i vizave për Kosovën nuk fundet në rend të ditës sepse disa qeveri në BE e kundërshtojnë për shkak të forcave anti-evropiane në vendet e tyre.

“Çfarë duhet të bëjë më shumë Kosova për liberalizimin e vizave, se askush nuk i thotë dot jo, por çështja nuk futet në rend të ditës për shqyrtim se disa qeveri në BE i frikësohen forcave antiuevropiane në vendet e tyre nëse i japin Kosovës atë që i takon.

“Këtu u arrit të shkruhet se Presidenti Macron paska fajësuar Shqipërinë për heqjen e vizave, aspak e vërtetë, presidenti i Francës foli hapur për faktin se ato forca e keqpërdorin çdo problem përfshirë edhe të azilkërkimit si argument për të frikësuar elektoratin, dhe pa pikë turpi që nga Saliu dhe dajë Titi vrapuan të fajësojnë qeverinë tonë në emër të presidentit të Francës që e ka vlerësuar vijimësisht punën e përbashkët për uljen e numrit të azilkërkuresve vitin e shkuar nw 40%.

Mjerë ky vend për këta vulëhumbur dhe për kadrinjtë e tyre të zellshëm që nuk lënë gjë pa shpifur për të helmuar miletin. Ne nuk kemi bërë asnjë mrekulli por e kemi çuar vendin në derën e paradhomës së BE”, tha Rama.