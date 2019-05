Pas protestës së sotme të opozitës policia ka ngritur postblloqe, ndërsa në Tepelenë janë arrestuar 5 persona.

Mësohet se mes personave të ndaluar është edhe kryetari i degës së PD-së në Tepelenë, Ladi Bana.

Në komisariatin e Tepelenës kanë shkuar përfaqësues të PD duke kërkuar shpjegime se përse janë bërë shoqërimet.

Edhe gjatë protestës së sotme në Gjirokastër, policia u pa me zë dhe me figurë se si i kërcënonte qytetarët nëse nuk do të zhbllokonin rrugën.