Morena Taraku mohon lidhjen romantike me ish-boksierin

Ditën e djeshme bëri bujë lajmi se një ish-boksier i ka rrëmbyer zemrën Morena Tarakut.

“Gazeta Blic” raportonte se Morena Taraku ka lënë Turqinë për t’u vendosur në Holandë, ku po punon për një këngë të re me një reper holandez me origjinë arabe, i cili quhet Jalal Oba.

Marrëdhënia e tyre u përfol nën terma romantikë më tepër sesa profesionale, por Morena ka hedhur poshtë gjithçka sot përmes një postimi.

Ajo shprehet se Jalal-in e ka si vëlla dhe me të ka bërë vetëm një bashkëpunim, asgjë më shumë.

Morena u bëri thirrje mediave në Kosovë të mos merren me të e aq më tepër me gjërat e saj private pasi do të padisë këdo që e bën.

“E di që ju intereson jeta ime private, por është shumë e shtrenjtë, s’keni mundësi ta blini”, tha ajo.

Morena përmendi edhe marrjen e çmimit prestigjioz në Turqi, për të cilin sipas saj, askush nuk foli.