PD: Nuk do t’i japim dorën Ramës pa këtë kusht

Gjatë takimit me anëtarët e rinj të PD-së në njësinë nr.7 në Tiranë, sekretari i përgjithshëm i selisë blu, Gazmend Bardhi është shprehur se, edhe pse jemi në opozitë sërish të rinj e të reja po i bashkohen siglës së PD-së.

Sipas numrit dy të PD-së, nuk ka dialog e bisedime me Ramën kryeministër.

“Largimi i Ramës është misioni i çdo qytetari. Mision për çdo socialist e qytetar pa anëtarësi në asnjë parti. E vetmja rrugë për ta kthyer vendin në normalitet.

Sa kohë Rama të jetë kryeministër nuk bëjmë me të as diskutime e as marrëveshje. Madje as në tryeza ku ulet Rama si kryeministër.